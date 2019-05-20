Сеул, 20 мая, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Южной Корее представили новую коллекционную золотую медаль с изображением тигра — символом души южнокорейской нации. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской корпорации по чеканке монет и защищенной печати (KOMSCO).

Новая коллекционная медаль с изображением тигра

По их словам, новая коллекционная медаль является продолжением серии «Tiger Billion», выпускаемой с 2016 года.

Известно, что на лицевой стороне медали будет изображен тигр, разрывающий когтями одну из сторон золотой медали. А на обратной стороне будет изображен фирменный знак и голографическая надпись Au↔999, подтверждающая подлинность изделия.

Коллекционная медаль весом 31,3 г выполнена из 99,9% золота. Данная медаль будет выпущена ограниченным тиражом, а стоимость изделия будет варьироваться от курса золота.