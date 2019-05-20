Астана, 20 мая, 2019, 11:26 — ИА Регнум. На нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане возобновили добычу нефти после планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

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Отмечается, что эксплуатация месторождения была запущена на 10 дней раньше запланированного срока — 19 мая. В этот же день объем суточной добычи достиг 70 тыс. тонн.

Плановых показателей на месторождении намерены достичь в начале июня 2019 года. Планово-предупредительные работы позволят расширить суточную добычу до 370−400 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев в Казахстане добыли 25,349 млн тонн нефти, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.