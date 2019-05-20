Сеул, 20 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Почти в каждом третьем магазине и супермаркете Южной Кореи продаются куриные яйца без маркировки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Korea National Council of Consumer Organization.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Куриные яйца

Согласно результатам проверки, проведенной в период с 18 по 19 мая в 387 магазинах и супермаркетах города Сеула и провинции Кёнгидо, только в 71,1% мест продавались яйца с маркировкой.

Напомним, что в феврале в Южной Корее ввели новую маркировку яиц, которая имеет следующий вид: пять цифр — номер производителя, одна цифра — в какой среде было получено яйцо, а также дата появления яйца на свет.

Известно, что в 69,7% магазинов и супермаркетов города Сеула и 75% заведений провинции Кёнгидо продаются яйца с новой маркировкой.

«Маркировка яиц является самым важным критерием, обеспечивающим безопасность и качество продуктов питания для потребителей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы потребители получали только свежие и качественные продукты», — сообщили представители Korea National Council of Consumer Organization.