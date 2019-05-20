Лесосибирск, Красноярский край, 20 мая, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае крупный пожар в городе Лесосибирске удалось ликвидировать благодаря совместным действиям пожарно-спасательного гарнизона и авиации МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в краевом главке МЧС.

24.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Уточняется, что 19 мая в Лесосибирске загорелась трава в заброшенном садовом обществе. Прибыв, пожарные обнаружили, что горит не только сухая трава, но и восемь дачных строений. Распространению огня способствовал сильный ветер. Был объявлен ранг пожара №2. В тушении пришлось задействовать вертолёт Ми-8 МЧС России. Помимо сотрудников МЧС, с огненной стихией также боролись пожарные добровольцы Лесосибирска.

Пожар потушили в 02:10 по местному времени на площади 10 га. Огонь уничтожил 19 заброшенных дачных строений.

В ведомстве напомнили, что с 19 апреля во всех районах Красноярского края, кроме Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов и города Норильска, действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 2 тысячи га

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС проинформировали о том, что пострадавших при пожаре в Лесосибирске нет.

Читайте также: Восемь дачных строений загорелись из-за поджога травы под Красноярском