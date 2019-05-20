Тольятти, Самарская область, 20 мая, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Фото автомобиля Lada 4×4 мощностью 2500 л. с. появилось на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Lada 4x4 мощностью 2500 л. с

Мощность машине увеличило польское ателье VTG. Авто преодолевает ½ мили (402 метра) прямого участка трассы с твёрдым покрытием за 9,8 секунды.

Такой результат суперкар достигает благодаря двигателю от Chevrolet Corvette, который был разработан еще в 1996 году. Это самый маленький и надёжный мотор в мире. Он весит не более 180 кг.

Пока подробной информации о других изменениях авто не сообщается. Однако предполагается, что кроме мотора переделке подверглись: интерьер, несущий каркас, тормозная и рулевая системы.

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