Псков, 20 мая, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Пскове 19 мая состоялся митинг против строительства завода компании «Титан-Полимер», на котором планируется организовать производство полиэфиров (ПЭТФ-гранул, полиэстер) и продукции из них (БОПЭТ-плёнок). Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, акция протеста собрала около 100 человек. Протестующие были с плакатами «Псков — не химическая помойка для ГК «Титан»!», «Хотим дышать, а не задыхаться!», «Даёшь референдум по «Титан-Полимеру»!», «Псковичи уже сказали своё НЕТ химзаводу» и подобными.

Kprf.pskov.ru Митинг в Пскове против строительства химзавода

Лидер коммунистов Псковской области Пётр Алексеенко напомнил, что администрация Псковского района отклонила вопрос для проведения референдума по вопросу строительства завода, однако, по его словам, закон позволяет настоять на проведении опроса общественного мнения.

В митинге также приняли участие представители других оппозиционных движений и партий, а лидер общественного движения «Свободный берег» Игорь Батов развернул плакат в виде пустого листа, выйдя на трибуну со словами: «Здесь моё мнение о нашей власти». В ходе митинга продолжался сбор подписей под петицией против строительства завода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство завода планируется на территории псковской особой экономической зоны «Моглино», расположенной в 2 км от Пскова. 3 марта в городе состоялся протестный митинг, на который вышли около 500 человек. Псковское отделение КПРФ выступило с инициативой проведения местного референдума по вопросу строительства завода, однако депутаты Псковского районного собрания эту инициативу отклонили, сочтя формулировку вопроса для референдума некорректной.