Новосибирск, 20 мая, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Строительством новой ледовой арены в Новосибирске, которая должна быть готова к молодёжному чемпионату мира в 2023 году, займётся московская компания «Элинальфа». Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Отмечается, что на аукцион была подана всего лишь одна заявка.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью «Элинальфа» и поданную им заявку соответствующими требованиям ФЗ №44-ФЗ и документации об электронном аукционе», — говорится в документах.

Начальная цена контракта — 5,762 млрд рублей. Подрядчик должен выполнить строительные работы «по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включённые в другие группировки». Срок начала — не позднее семи дней со дня заключения контракта; окончания — 15 декабря 2021 года.

На сайте ООО «Элинальфа» указывается, что компания основана в 2005 году, как генподрядная организация. «Элинальфа» рассказывает, что уже построила 47 крупных спортивных объектов, энергетических центров, административных и учебных зданий, гостиниц и общежитий общей стоимостью более 36,4 млрд рублей. На её счету строительство ледовой арены на улице Партизана Железняка в Красноярске за 3,1 млрд рублей, которая строилась к Универсиаде 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Заказчиком выступило региональное управление капитального строительства.

Отметим, что по планам на левом берегу реки Оби в Новосибирске должна появиться шестиэтажная ледовая арена, камеры хранения, транспортные КПП и два павильона досмотра. Основная арена должна вмещать до 10,5 тыс. зрителей. Рядом расположатся игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Строительство финансируется за счёт средств федерального бюджета.