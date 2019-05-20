Москва, 20 мая, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Российская политика на постсоветском пространстве предполагает активную защиту русского мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта гражданина РФ

«Понятно, что появление Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Приднестровья и Южной Осетии произошло при участии Москвы. Соответственно, российское руководство несет ответственность за жителей этих территорий», — считает эксперт.

По его мнению, политика по предоставлению российского гражданства решает несколько задач. Среди них превалируют, безусловно, геополитика, однако есть и внутриполитическая задача: увеличение численности населения, которое, в основном, имеет российскую идентичность.

«Не уверен, что такая политика правильна, однако российское руководство последовательно и системно работает в этом направлении. Если инициатива по получению жителями Приднестровья российского гражданства будет иметь успех, у Москвы будет больше оснований заниматься защитой этих территорий», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Ярошук («Единая Россия») заявил, что решение о выдаче жителям Приднестровья российских паспортов будет принято правительством РФ в ближайшее время.

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