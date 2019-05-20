Екатеринбург, 20 мая, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Протесты против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере могут закончиться трагедией. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) на встрече с депутатами гордумы Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

«Когда мы говорим о молодёжи, попадающей под дубинки, и о ношении пирожков, которые заканчиваются Одессой, мы должны учитывать все факторы», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, местные и региональные власти пользуются доверием народа.

«Не стоит начинать обсуждение с определения формата референдума или опроса. Нет оснований утверждать, что население не доверяет органам власти», — добавил Гаврилов.

Именно депутаты городской думы должны стать главным авторитетом, «ключевым институтом» для населения Екатеринбурга в ситуации с храмом, считает депутат.

Отметим, что в дни протеста пирожками людей кормили в том числе и сторонники храма Святой Екатерины.

Напомним, после протестов против строительства храма в екатеринбургском сквере президент России Владимир Путин призвал провести опрос. Сейчас депутаты и мэрия должны решить, в какой форме им предстоит узнать мнение горожан.