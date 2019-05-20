Ченнаи, Индия, 20 мая, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Индии совершил аварийную посадку самолёт сингапурской авиакомпании Scoot. Об этом заявил представитель аэропорта 20 мая, сообщает агентство ANI

(сс) Vismay Bhadra Самолет авиакомпании Scoot

«Рейс сингапурской авиакомпании Scoot TR567, вылетевший из города Тируччираппалли, совершил экстренную посадку в аэропорту Ченнаи после того, как пилот получил информацию о задымлении на борту. Командир воздушного судна запросил посадку, авиационные власти удовлетворили эту просьбу», — сообщили в индийском аэропорту.

Пострадавших на борту воздушного судна нет. Сообщается, что пассажиры вылетят в Сингапур уже вечером 20 мая другим самолётом.

Причина задымления пока не называется.

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