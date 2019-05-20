Великий Новгород, 20 мая, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Постройки на Рюриковом городище в Великом Новгороде, в которых снимался документально-художественный фильм «Рюриковичи», в будущем станут основой историко-культурного парка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который «заехал в «столицу государства Рюрика», Рюриково городище» 19 мая.

Комитет культуры и молодёжной политики Великого Новгорода Декорации фильма «Рюриковичи» с видом на церковь Благовещения на Городище

«На территории самого городища выстроен небольшой деревянный городок, который в будущем станет основой историко-культурного парка, с постоянными интерактивными мастер-классами, всем тем, что привлекает современного туриста. По сути мы создадим новый туристический объект», — сообщил губернатор.

По словам Никитина, строения ещё будут доработаны, но уже в августе 2019 года здесь планируется провести фестиваль «Княжья братчина».

Глава региона также признал, что дорога, которая ведёт к Рюрикову городищу, «находится не в самом лучшем состоянии», но пообещал её отремонтировать в этом году.

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В кинокомиссии Новгородского областного театрально-концертного агентства сообщили, что съёмки документально-художественного фильма «Рюриковичи. История династии» московской компании Star Media в Великом Новгороде завершены. Съёмки начались в марте 2018 года, они велись не только на Рюриковом городище, но также в Свято-Юрьевом монастыре и других монастырях и храмах.

Напомним, Рюриково городище расположено в истоке реки Волхов на правом берегу в 2,5 км от исторического центра Великого Новгорода. Научные исследования позволяют утверждать, что приглашение в 862 году князя Рюрика было напрямую связано с появлением крепости (городища) на этой территории. В апреле 2019 года здесь открыли для посещения после реставрации церковь Благовещения на Городище — уникальный объект, представляющий собой руины двух храмов сразу: церкви XII века и сменившей её постройки XIV века.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, историко-культурно парк в средневековом стиле — парк «Хольмгард» — в Новгородской области планировало создать агентство «Ратоборцы», но проект так и не был начат.

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