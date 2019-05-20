Соледар, ДНР, 20 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 125 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 20 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Залп. Артиллерия

Так, на горловском направлении ВСУ выпустили 15 снарядов из 122-мм гаубиц и 15 мин калибра 120 мм. На донецком направлении зафиксированы взрывы 30 мин калибра 120 мм, 14 мин калибра 82 мм, а также использование управляемых противотанковых ракет (ПТУР), вооружения БМП, гранатомётов РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Горловка (Доломитное, Байрак), Ясиноватая, Спартак», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая украинские силовики обстреляли пять посёлков на территории ДНР, выпустив по ним более 50 единиц боеприпасов.

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Напомним, использование артиллерии калибра более 100 мм в зоне боевых действий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.