Москва, 20 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Торговая война Китая и США выходит на новый виток. Американские Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom вышли из проектов с Huawei из-за включения компании в черный список США. И это ещё не конец, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Buonasera Китайский контейнеровоз

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

«Однако большая часть стран ЮВА находится под неофициальным патронатом Китая, и это означает, что легкого перевода производств не будет.

Кажется, что в этой торговой войне США и Китая уже нет ни логики, ни плана, ни трезвой оценки последствий, и при этом ни одна из сторон не уступит», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает американские компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

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