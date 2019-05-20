Абакан, 20 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие выходные (18−19 мая) зарегистрировано 32 пожара. Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в республиканском главке МЧС, огнеборцы тушили пожары в жилье, надворных постройках, банях, складском помещении, закусочной, гаражах. На тушение мусора пожарные выезжали 12 раз, на тушение палов травы — 11 раз. Всего с начала года в Хакасии зарегистрировано 1383 пожара.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, в минувшие выходные в Хакасии снова горел лес. По данным регионального минприроды, причина ЧП — неосторожное обращение с огнём.

Например, в Боградском лесничестве пожар распространился в лес с прилегающих земель. Очаг ликвидировали на площади 3 га.

Возгорание также произошло на территории Хуторского участка Копьевского лесничества. Его потушили за короткое время на площади 2,8 га.

В ходе осмотра с воздуха на самолёте Ан-2 был замечен пал травы от посёлка Копьево, который ветром распространялся на территорию Красноярского края. Информацию о травяном пале отправили в единую диспетчерскую службу.

По данным минприроды, в нынешнем сезоне в Хакасии в результате 22 пожаров от огня пострадало около 400 га леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 25 мая 2019 года действует особый противопожарный режим.

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В частности, запрещено сжигание травы и разведение костров.