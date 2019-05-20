Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков оценил готовность рыбоохраны к началу лососевой путины в ходе рабочей поездки в Камчатский край, сообщает 20 мая пресс-служба ведомства.

Лосось

Шестаков проверил отдел контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Елизовскому и Усть-Большерецкому районам Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Отмечается, что в распоряжении каждого госинспектора при работе на рейдовом задании будет находиться видеорегистратор, радиостанция, GPS-навигатор и спутниковый телефон.

К началу путины личный состав принял участие в обучении и проверке знания нормативно-правовой базы. В распоряжении отдела находятся 29 транспортных средств, 32 моторные лодки и 6 вездеходов.

В 2019 году рекомендованный вылов лососевых видов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне определен в объеме 461 тыс. тонн.

Ранее в Росрыболовстве сообщали, что по итогам работы в первом квартале 2019 года сотрудники территориальных управлений ведомства выявили более 18 тысяч нарушений законодательства в области рыболовства.