Киев, 20 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В партии «Голос», которую представил украинский певец Святослав Вакарчук, не должно быть действующих депутатов Верховной рады. Об этом заявил Вакарчук 19 мая в эфире телеканала «1+1».

(сс) Kharkivian (Сергій Петров) Святослав Вакарчук

"Партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которых другие еще никогда не предлагали», — рассказал он.

Он отметил, что если выборы пройдут по устоявшейся схеме, то никаких изменений в новом составе Верховной рады не произойдёт. Вакарчук также не ответил на вопрос, собирается ли он сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Святослав Вакарчук заявил о намерении баллотироваться в Верховную раду Украины в составе собственной партии «Голос», а также представил пятерых членов своей команды.

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