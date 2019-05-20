Якутск, 20 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Ситуация в сельских школах Якутии действительно требует вмешательства, но в той спешке, в которой проводится оптимизация, могут быть не учтены интересы всех сторон. Такое мнение высказал политолог Сергей Витте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство русской школы

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При этом он согласен с тем, что ситуация в сельских учреждениях образования назрела для того, чтобы её менять. Причиной проблем в школах на селе эксперт назвал то, что их строили слишком большого размера, не адаптируя под количество учеников, а потому теперь содержание этих учреждений обходится слишком дорого, пишет ИА SakhaDay. Второй причиной необходимости проведения оптимизации Сергей Витте считает нехватку педагогов на селе. При этом он уверен, что главная цель реформы — не улучшение качества образования.

«Всё-таки главная цель — это экономия бюджета. Настораживает, что власти и не скрывают это. Возможно, хотят высвободить деньги на софинансирование новых инвестпроектов, поскольку инвестпрограмма трещит по швам, всё грозит уйти на социалку», — отметил эксперт.

«Да, перемены назрели, но, боюсь, что всё делают в страшной спешке, в результате получится как всегда: «накажут непричастных, наградят виноватых». Сделать анализ и рекомендации на основе предоставленных данных, смотря на мир из окна кабинета в центре Якутска, недостаточно. Необходимо наладить диалог с населением, учесть все риски и последствия, выезжать и проверять ситуацию. В результате может получиться, что не будут учтены интересы всех сторон и участников. Именно поэтому население начинает давать сигналы, запускает механизм обратной связи», — также подчеркнул Сергей Витте.

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По его мнению, жители сёл будут активно бороться против предлагаемых перемен, в первую очередь голосуя против реорганизаций и ликвидации учебных заведений на сельских сходах.

«И селян понять можно — они защищают свои интересы. Получится ли диалог? — сомневается политолог. — Правительство лукавит, говоря о рекомендательном характере. Если это рекомендации, то обязательные к исполнению. Не секрет, что муниципалы очень зависимы, и они не будут отклоняться от «рекомендаций» — или им придётся самим искать дополнительные средства. Поэтому перед главами наслегов встанет нелёгкий выбор: им придётся соглашаться с рекомендациями и пойти против народа — или высказать недовольство центру. Поэтому никакого диалога не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжают высказываться требования отменить оптимизацию в учреждениях образования и здравоохранения сёл республики, несмотря на то, что премьер-министр региона Владимир Солодов 16 мая собирал журналистов на пресс-конференцию с целью поговорить о необходимости и плюсах грядущих перемен. Уже после этого мероприятия в блогах и соцсетях было распространено открытое письмо с требованием не проводить реорганизацию и ликвидацию школ, детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

«В качестве основного аргумента приводится экономия бюджетных средств. В распоряжении главы Якутии даже приведены цифры якобы высвобождаемых средств. При этом ни министерство экономики, ни центр стратегических исследований даже не пытаются учитывать реальные социальные и экономические потери от этих реорганизаций», — говорится в обращении к главе региона и председателю правительства республики.

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