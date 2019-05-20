Екатеринбург, 20 мая, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по поводу места. на котором будет построен храм Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Как отмечает зам. мэра Екатерина Кузёмка, сбор предложений начался по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева и мэра Александра Высокинского. Направить варианты можно через сайт мэрии. Сбор предложений будет идти десять дней.

«По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», — пояснили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы вызвало протесты части горожан. После этого власти решили собрать предложения граждан. Окончательно место определят по итогам опроса жителей.