Пекин, 20 мая, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Китайские исследователи разработали дешевый подводный генератор электричества из морской воды, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Да будет свет!

Подводная техника, роботы и зонды требуют собственный источник энергоснабжения для автономного ведения работ под водой в течение длительного периода времени. Задача подводных электрогенераторов — обеспечить технику достаточной электроэнергией для осуществления резких маневров и прочих манипуляций.

Исследователи Восточного китайского университета Шанхая, Шанхайского университета и Китайской академии исследований экологических наук в Пекине сообщили в немецком журнале Angewandte Chemie, что ключ к созданию нового генератора лежит в катоде, сделанном из берлинской лазури, открытой рамочной конструкции и в ионах цианида и железа, которые могут легко принимать и отдавать электроны.

Вкупе с металлическим анодом, структура может быть использована для генерации электричества из морской воды. Тесты показали, что генератор стабильно работает при коррозийном воздействии морской воды и может выдерживать переключение режимов работы.

Генератор проработал без остановок четыре дня подряд в режиме максимальной генерации энергии без энергопотерь. В режиме высокой мощности генератор способен обеспечивать энергией в общей сложности 39 светодиодов и пропеллер.