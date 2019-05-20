Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Национальные диаспоры Камчатки пожаловались лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову на его однопартийцев в регионе. Лидеры диаспор требуют чистки рядов СР на полуострове. Поводом для жалобы послужила первомайская акция оппозиционеров, которые, в ответ на запрет партийных колонн, пытались выйти на площадь в жёлтых жилетах. Представители оппозиции убеждены, что жалобу диктовали в правительстве Камчатки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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В жалобе на имя Сергея Миронова, текст которой с огромной скоростью распространяется в социальных сетях, представители диаспор сообщают, что камчатские «эсеры» сдружились со сторонниками Навального и Ходорковского, ведут деструктивную деятельность, прикрываясь именем «Справедливой России». Сообщается также, что они ничего не делают для развития региона, а только «занимаются клоунадой» с одной — единственной целью — попасть в федеральную прессу». Главными «обвиняемыми» в этой жалобе фигурируют руководитель фракции «эсеров» в Законодательном собрании Камчатского края Михаил Пучковский и руководитель отделения партии в Петропавловске-Камчатском Александр Каменюк.

«Сегодня мы стараемся консолидировать усилия общественности, чтобы мир увидел Камчатку — перспективную, привлекательную для инвестиций, туризма, строительства, да и просто для жизни. А благодаря этому «деятелю» (речь идёт о Михаиле Пучковском, прим. ИА REGNUM ), наш край знают, как место, где люди ездят чуть ли не на телегах, а депутаты прискакивают на сессию на конях. Это что — вклад «Справедливой России» в выполнение поставленной президентом задачи по развитию и повышению привлекательности Дальнего Востока?», — ужасаются, если верить написанному, члены украинской, азербайджанской, армянской, узбекской и даже калмыкской диаспор Камчатки, а также несколько руководителей родовых общин.

В своём обращении к Миронову авторы послания пишут, что внимательно следят за событиями в Париже и не хотят, чтобы на Камчатке повторились марши «жёлтых жилетов».

«А если у кого-то весеннее обострение?! Такие вещи развиваются стихийно. И жертвы неизбежны. А потом эту беду связали бы с именем вашей партии, потому что «навальнята» умеют выходить сухими из воды», — написали авторы обращения из числа представителей многочисленных национальных диаспор Камчатки.

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Председатель камчатской национально-культурной автономии украинцев Виктор Годлевский сообщил, что письмо действительно было подписано на общем собрании общественных организаций Камчатки. Однако при этом Годлевский выразил удивление по поводу того, что обращение вызвало такой широкий общественный резонанс.

Между тем лидер камчатских «эсеров» Михаил Пучковский убежден в том, что обращение писали в правительстве Камчатки.

«Мы с вами все взрослые люди и прекрасно понимаем, что для того, чтобы вот такое обращение появилось, необходима чья-то организационная воля. Стихийно, вдруг, украинцы, узбеки, азербайджанцы и прочие выходцы из стран СНГ не собрались бы и не стали бы сидеть и сочинять письмо Сергею Миронову, как в стародавние времена казаки писали турецкому султану. Но тот, кто организовал вот это — не понимает, какого демона он может разбудить. Если уже не разбудил. Посмотрите, что творится в социальных сетях Камчатки после того, как появилось это обращение. Камчатцы давно ропщут по поводу того, что их, местных жителей, вытесняют с родной земли, что местное население заменяется мигрантами. А после этого письма, что называется, прорвало. Диаспорам припоминают и случаи торговли наркотиками, и паленой водкой, и прочее. Ко мне уже несколько дней едут и едут, звонят и звонят представители диаспор. Они в ужасе. Они говорят, что ничего не знали про это письмо, что на их начальников надавили из правительства края. Я призываю людей успокоиться. Никакого отношения к Навальному и его сторонникам, а уж тем более к Ходорковскому, наша деятельность не имеет. Всё, чего мы хотим, мы все, жители Камчатки — жить достойно на своей земле. Мы хотим нормальной работы, достойной зарплаты, доступной медицины, адекватных цен на жильё, которое для начала неплохо бы построить, хотим нормальных дорог, школ и детских садиков для детей, нормальных продуктов питания по нормальным ценам», — прокомментировал Михаил Пучковский жалобу на имя Сергея Миронова.

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В своём письме «жалобщики» требуют чистки партийных рядов «Справедливой России» на Камчатке. Логично тогда было бы требовать такой чистки на всей территории Дальнего Востока — напомним, «эсеры» в разных регионах ДФО, возмущенные задержаниями своих активистов на полуострове, вышли на бессрочные пикеты к региональным офисам «Единой России» и потребовали у партии власти извинений за поведение единоросса Владимира Илюхина, губернатора Камчатки.

«Мы требуем, чтобы партия власти извинилась за такое поведение, мы не согласны с тем, что это главенствующая сила. Эта партия — несправедливая», — заявили «эсеры» Хабаровского края.

В дальневосточных телеграм-каналах отмечают, что старт всему этому «флешмобу» дал именно губернатор Камчатки Илюхин, который, единственный из всех губернаторов ДФО, запретил проход на первомайской демонстрации партийных колонн с партийной символикой — из страха повторения Первомая-2018, когда по площади несли транспаранты с требованием отставки Илюхина. При этом агитация за «Единую Россию» на Первомае-2019 велась открыто.

В минувшие выходные в нескольких столичных городах ДФО у офисов ЕР стояли пикеты. В руках у людей были плакаты с надписью:

«Илюхин, покайся!».

В социальных сетях Камчатки жалоба от диаспор на имя Сергея Миронова вызвала реакцию, прямо противоположную ожидаемой:

«Диаспоры! А ну-ка, покажите нам отчёты — что вы сделали для Камчатки?! Губернатор Илюхин тоже в диаспоре? В какой?».

«А что сделала «Единая Россия»? Ничего».

«Те, кто подписал данное обращение, а вы не хотите потребовать от губернатора Илюхина, чтобы он выполнял свои прямые обязанности? Чтобы он и его правительство обеспечили привлекательность Камчатки, в рамках поручения президента? Совет на будущее: прежде, чем подписывать пасквили, подумайте, на кого нужно возлагать ответственность за все негативные процессы, происходящие на Камчатке», — таких и подобных обращений камчатцы сегодня оставляют в социальных сетях множество.

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Как сообщало ИА REGNUM, Первомай 2019 года на Камчатке превратился в грандиозный скандал, о котором написали не только российские, но и иностранные СМИ. Власти полуострова, единственные в ДФО, запретили проход партийных колонн на демонстрации. В ответ оппозиция, «эсеры» и общественные активисты, заявили о намерении выйти на площадь в жёлтых жилетах. Власти запретили торговцам продавать жилеты до 2 мая. Активистов СР и поддерживающего их общественника рано утром задержали, увезли в самое отдалённое отделение полиции на окраине Петропавловска, отпустив только тогда, когда колонны уже пошли по площади. Полиция выдергивала из колонн людей в жёлтых жилетах и отбирала «протестную» одежду.

Стражи порядка задержали даже региональный актив КПРФ — просто за то, что коммунисты стояли «слишком близко друг к другу» и держали в руках плакаты с критикой социально-экономической политики властей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов крайне резко высказался о поведении властей Камчатки, назвав его «дуболомным». На своём официальном сайте коммунисты объяснили губернатору Илюхину, чем он должен заниматься: провалены программы по строительству жилья, сельскому хозяйству и другие.