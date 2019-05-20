Москва, 20 мая, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности жители России ощутили в 2019 году рост зарплат, сообщают 20 мая «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка России «О чем говорят тренды».

ИА REGNUM Рубль

Так, доходы работающих в данных сферах граждан страны выросли в среднем на 6−9%. Вместе с тем зарплаты госслужащих и медицинских работников растут медленно, а доходы финансистов упали на 1,5%.

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По словам экспертов, рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где заработные платы были относительно низкими.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра», более половины (65%) российских семей не имеют никаких сбережений. Доля семей, не имеющих возможности сберегать деньги, практически не меняется с 2012 года. Что касается среднего размера сбережений, то он составляет 140−219 тыс. рублей.

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