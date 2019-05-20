Адамовка, Оренбургская область, 20 мая, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области доследственная проверка по факту пожара с тремя погибшими завершилась возбуждением уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону. Производство возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Oren.sledcom.ru Место происшествия

Напомним, утром 19 мая в райцентре Адамовка произошел пожар в частном доме на ул. Родимцева. После ликвидации возгорания обнаружили тела трех человек: 68-летней хозяйки дома, а также же ее дочери и сына.

По предварительным данным, родственники проживали вместе. Спиртными напитками не злоупотребляли.

В результате пожара дом сгорел полностью. В ликвидации ЧП задействовали 28 человек и 12 спецмашин.