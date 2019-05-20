Екатеринбург, 20 мая, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге референдум по судьбе сквера возле Театра драмы может занять от 50 дней до полугода. Об этом на совещании в гордуме заявил председатель горизбиркома Илья Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Макаров Акция противников строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

«Плюс, наверное, в том, что результаты референдума носят обязательный характер и решения, принятые на референдуме, обязательны для исполнения», — отметил Захаров. При этом он добавил, что эта процедура довольно длительна.

В случае, если подписи собирать не нужно, то с момента объявления референдума до его проведения может пройти 50 дней. Если же подписи потребуется собрать, то вся процедура займёт до шести месяцев. Но тогда будет затянуто принятие решения, отметил Илья Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противники строительства храма в сквере настаивают на референдуме по этому вопросу. На встрече 18 мая они смогли убедить мэра Александра Высокинского в том, что именно такая процедура необходима. Но окончательное слово скажут депутаты гордумы.

Альтернативой референдуму является опрос.