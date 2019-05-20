Пекин, 20 мая, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Новый прямой авиамаршрут, который свяжет столицу Китая Пекин с городом Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, стартует уже 10 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Julian Herzog Boeing 747 авиакомпании Air China

Источники издания в авиакомпании Air China сообщили, что прямой рейс призван ускорить развитие туризма и помочь в борьбе с бедностью в Синьцзяне. Компания уже имеет маршрут между Пекином и Кашгаром, но с пересадкой в Урумчи, столице Синьцзяна.

Райс будет вылетать из Пекина в 19:35 по местному времени по понедельникам, средам, пятницам и субботам на самолете Boeing 738 и прибывать в Кашгар в 0:45 по местному времени следующего дня. Обратный рейс будет вылетать из Кашгара в 1:30 по местному времени и пребывать в Пекин в 6:00 по местному.

Отметим, что Кашгар является древним городом-оазисом на границе с Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. В древности он являлся одной из важнейших остановок Великого Шелкового пути.