Пушкино, Московская область, 20 мая, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По информации ГИБДД РФ, инцидент произошёл сегодня, 20 мая, на 36-м км Ярославского шоссе в сторону Москвы.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Камера контроля и видеофиксации нарушения ПДД ГИБДД

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Известно, что в попутном направлении столкнулись грузовик и шесть легковых машин. Данные о пострадавших разнятся. В результате пострадали восемь человек, сообщает ТАСС. Пятеро из них доставлены в больницу. По информации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, повреждения различной степени тяжести в ДТП получили четыре человека.

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На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Подмосковье на 33-м км Новорижского шоссе столкнулись сразу шесть автомобилей. Пострадали три человека.