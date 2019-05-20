Екатеринбург, 20 мая, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Депутаты Екатеринбургской городской думы взяли на контроль ситуацию в сквере возле Театра драмы, где планируется строить храм Святой Екатерины. Об этом на экстренном заседании заявил председатель думы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vadim Zhivotovsky Дума Екатеринбурга

«Мы будем контролировать ситуацию. В интересах жителей нашего города», — сказал Володин.

«В любом случае мы будем находиться в полном взаимодействии с жителями нашего города», — сказал Володин.

Отметим, сейчас в зале заседаний проходит срочное заседание. В нём принимают участие и депутаты гордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая место строительства в сквере возле Театра драмы обнесли забором. Это вызвало протесты противников храма в сквере.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос по этой теме. И 18 мая протестующие добились от главы города Александра Высокинского заявления о том, что для решения судьбы храма в сквере может быть проведён референдум. Впрочем, окончательное решение за депутатами гордумы.