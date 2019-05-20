Гуанчжоу, Китай, 20 мая, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В общей сложности 7746 кг слоновой кости или изделий из слоновой кости было изъято в китайской провинции Гуандун на юге страны за первые четыре месяца 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Бивень слона

Таможня провинции Гуандун раскрыла 67 случаев контрабанды изделий из животных, находящихся под охраной властей. Помимо изделий из слоновой кости, также были изъяты живые панголины, орлы и скрытожаберники.

Провинция Гуандун является одной из тех, где наиболее распространены случаи контрабанды диких животных, находящихся под государственной защитой, отметил заместитель директора бюро по борьбе с контрабандой Гуандунского отделений Генеральной администрации таможни Китая Чжоу Цзицзюнь.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, власти Китая в 2015 году постановили запретить импорт, экспорт слоновой кости и изделий из нее. С 2017 года начал действовать запрет на коммерческую деятельность с участием слоновой кости внутри Китая.