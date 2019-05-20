Биробиджан, 20 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Вместо муниципальных аптек, которые будут закрыты, в некоторых районах ЕАО аптечные пункты будут открыты на базе районных больниц, что позволит сохранить обеспечение населения льготными лекарствами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аптека

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В Облученском районе ЕАО принято решение ликвидировать муниципальную аптеку. Очевидно, речь идёт о ситуации, в которую попадают многие муниципальные предприятия, когда расходы превышают доходы, растёт долг предприятия и местный бюджет не способен финансировать работу МУПа. В таком случае бюджет старается избавиться от отрицательного актива, что часто может иметь последствия социального характера.

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Именно так и произошло в Облученском районе: муниципальная аптечная сеть подлежит ликвидации, что вызвало среди населения района серьёзную озабоченность, так как других аптек здесь просто нет. На состоявшемся в правительстве брифинге начальник управления здравоохранения Валерий Жуков рассказал, что вопрос снабжения населения льготными лекарствами будет урегулирован путём заключения договора между ГП ЕАО «Фармация» и Облученской районной больницей о безвозмездном пользовании ею государственным имуществом для создания аптечного пункта.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий по лицензированию и подбору персонала данного пункта. «Фармация» планирует также создать аптечный пункт при Теплоозёрской центральной районной больнице. Уже подобраны помещения, где он будет размещаться», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Облученском районе ликвидации подлежит муниципальная аптечная сеть, районная администрация предлагала правительству области включить аптеку в региональную сеть, но область ответила отказом, предложив изыскивать альтернативные варианты снабжения населения льготными лекарствами.