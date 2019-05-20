Москва, 20 мая, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Начало новой рабочей недели в Москве обещает быть солнечным. Как сообщает центр погоды «Фобос», солнечный антициклон будет доминировать в атмосфере над Центральной Россией в первую половину недели. А вот 23−24 мая небо покроется дождевыми тучами атмосферного фронта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

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В дневное время воздух в столице прогреется до +25 °С, однако уже в середине недели столбики термометров опустятся на пять-шесть градусов, до +18 °С. Ожидается выпадение около 13,1 мм осадков в виде дождя, возможны грозы.

По данным Гидрометцентра, самым тёплым днём будет среда, 22 мая. Столбики термометров, по данным синоптиков, поднимутся до +27 °С.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с 06:00 мск 15 мая до 06:00 мск 16 мая в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков —15 миллиметров. При этом норма осадков для мая в городе составляет 48 миллиметров.