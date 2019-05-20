Москва, 20 мая, 2019, 07:39 — ИА Регнум. В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.

Torange.biz Ремонт дороги

Отмечается, что повысилась транспортная доступность почти 500 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

В 2019 году отремонтируют 64 дороги, ведущие к СНТ, протяженностью 74 км в 23 муниципалитетах Подмосковья. До дачных участков в Подмосковье станет проще добираться почти 50 тыс. москвичам.

С 2018 по 2020 год на строительство и ремонт подъездных дорог к СНТ из бюджета Москвы выделят 3,3 млр рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Московской области находится более 11 тыс. СНТ, в которых зарегистрировано более 1 млн земельных участков. Из них около 600 тыс. принадлежат москвичам.

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