Вашингтон, 20 мая, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Планы Соединенных Штатов по Ирану ограничиваются лишь «экономическим вторжением», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, США не хотят войны с Ираном, и единственное, к чему Вашингтон стремится, — «не дать им возможности получить ядерное оружие».

«Война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего, — заявил Трамп. — Если вторгаться, то только экономически».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об отправлении в Персидский залив авианосной группировки и бомбардировщиков. Причиной этому послужили якобы «четкие признаки» угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.

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