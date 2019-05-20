Москва, 20 мая, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Главой российского подразделения автоконцерна Mercedes-Benz станет Хольгер Зуффель. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эмблема Mersedes

Зуффель начал работать в немецком автоконцерне с 1981 года. Он руководил отделами маркетинга продукции, послепродажного обслуживания и продаж подразделений коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также отделами дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler.

Нынешний гендиректор «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея возглавит подразделение продаж легковых машин Beijing Mercedes-Benz Sales Service в Китае.

Напомним, с января по апрель 2019 года в России дилеры Mercedes-Benz продали 12 392 машин, что на 4% выше показателя того же периода 2018 года.

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