Пермь, 20 мая, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В Пермском крае министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края снизило нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей многоквартирных и частных домов. Об этом на своей странице в ЖЖ сообщил общественник Денис Галицкий.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

«Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского предельно тихо, просто крадучись снизило нормативы по ТКО в 1,5 раза! При этом аж с самого начала их действия», — оставил запись активист.

Он назвал корректировку нормативов «маленькой победой над мусором в головах чиновников и «учёных» политеха».

По данным издания «Коммерсантъ», нормативы пересмотрены по представлению прокуратуры Пермского края. Надзорный орган провел проверку нормативов мусоронакопления, которые были установлены на основе работы экспертов из Пермского технического университета. Его специалисты включили в расчет условного мусорного бака дополнительные объемы ТКО в размере 50% (например, был учтен пластик, не попадающий в общий мусор). Прокуратура посчитала эти нормативы избыточными.

В результате нормативы снижены с 10,6 кг/кв. м до 6,7 кг/кв.м — для жителей многоквартирных домов, а для частных — с 224 кг/кв.м до 149 кг/кв.м. Из-за корректировки нормативов жителям региона сделают пересчёт платежей с 1 января 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой. Региональным операторов в Пермском крае является ПКГУП «Теплоэнерго». Плата за вывоз мусора определяется из тарифа «Теплоэнерго» и нормативов накопления отходов для населения и юридических лиц.