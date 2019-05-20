Берлин, 20 мая, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас причислил подавшего в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе к «врагам свободы». В своем микроблоге в Twitter 18 мая министр лаконично прокомментировал австрийские события.

Christian Jansky Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе

«Правые популисты — это враги свободы. Иметь сними совместные дела — безответственно», — написал Маас, добавив хэштег #strache.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы из-за скандала. Его обвинили в тайной сделке с гражданкой России и получении помощи на парламентских выборах. В стране пройдут внеочередные выборы.

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