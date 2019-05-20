Магадан, 20 мая, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Руководству столицы Колымы не справиться с погашением своих долгов без помощи вливаний из бюджета региона. Об этом заявил председатель комиссии гордумы Магадана по бюджету и вопросам экономического развития Константин Прусс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского законодательного органа.

Johannes Rohr Магадан

На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.

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«Мэрией Магадана ведётся объёмная работа по оптимизации расходов, однако, ситуация такова, что без финансовой поддержки региона Магадан с погашением всех задолженностей не справится. Во всяком случае, в ближайшее время, — заявил Константин Прусс. — Наши основные доходы складываются из налогов. Потому бюджет у нас социально ориентированный, а обязательств в этом направлении меньше не становится».

При этом председатель бюджетной комиссии гордумы Магадана подчеркнул, что главный финансовый документ столицы Колымы в 2018 году исполнен на 100% в соответствии с бюджетным законодательством, а уровень дефицита в казне находится в установленных пределах. Доходы Магадана в прошлом году составили 6,4 млрд рублей, расходы — 6,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19,2 млн рублей из бюджета Магадана в 2018 году было потрачено на информирование горожан, то есть фактически на оплату услуг СМИ. На пиар мэрия потратила больше, чем на развитие улично-дорожной сети города — на эти цели в бюджете-2018 было заложено 13,9 млн рублей.