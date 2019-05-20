Луганск, 20 мая, 2019, 07:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили 20 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Под огнём украинских силовиков оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Пришиб, Смелое и Фрунзе.

ВСУ выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, а также гранатомёты СПГ.

В результате обстрела повреждения получили фасад и газовая труба жилого дома в населённом пункте Золотое-5. Потерь среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 100 единиц боеприпасов. В результате ответного огня со стороны защитников ЛНР ранения получили три боевика ВСУ.

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