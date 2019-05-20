Екатеринбург, 20 мая, 2019, 07:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вопрос о месте строительства храма Святой Екатерины всё же обсудят с жителями города. Возможно, депутаты гордумы одобрят проведение референдума, а пока 20 мая горожанам собираются предложить четыре площадки под будущий собор, при этом список будет не исчерпывающий — жители смогут внести свои предложения.

Купол православного храма

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге разгорелись протесты. Часть местных жителей воспротивилась началу строительства собора Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы. Катализатором недовольства стала установка забора. 13 мая в сквере собрались сотни горожан. Им противостояли охранники и спортсмены, которые освободили от протестующих территорию, взятую под застройку, и восстановили забор. 14 и 15 мая протесты продолжились. В этот раз протестующим противостояли силовики. В целом за два этих дня порядка 100 человек были задержаны.

Своего рода развязка наступила 16 мая. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о месте строительства храма с населением. А вечером того же дня к протестующим в сквер пришёл мэр Александр Высокинский, который позвал представителей противников строительства на встречу. Правда, вышло это несколько коряво. Активист, которому он предложил отобрать 30 человек, взял самоотвод. В итоге бразды правления взял юрист Иван Волков. Правда, на встречу, которая прошла утром 18 мая, прорвалось гораздо больше людей, чем планировалось — около 60.

Обсуждение вышло эмоциональным. Протестующие настояли на том, чтобы судьбу храма у Театра драмы решить на референдуме. Мэр пообещал. Правда, окончательное решение не за ним. Вопрос рассмотрят депутаты городской думы.

При этом убрать забор власти отказались. Высокинский пояснил, что в противном случае могут начаться протесты сторонников строительства храма в сквере. Впрочем, в тот же день журналисты и общественники вместе с ним побывали на огороженной территории и своими глазами увидели, что работы действительно не ведутся. Чтобы граждане могли следить за ситуацией на «скверной» стройплощадке, мэр пообещал установить видеонаблюдение.

В тот же день, 18 мая, с обращением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил значимость собора Святой Екатерины — «небесной покровительницы Екатеринбурга», но признал, что часть граждан против, и объявил о том, что 20 мая горожанам представят четыре возможных места для строительства религиозного объекта. Также граждане сами смогут предложить места, то есть список будет не исчерпывающим.

Воскресенье, 19 мая, стало самым спокойным днём недели. Народу возле забора в сквере было немного. Основные обсуждения развернулись в соцсетях. Граждане обсуждают, где можно построить храм Святой Екатерины. Среди мест называют площадь Труда. Там в 2010 году уже собирались строить этот храм, но граждане не позволили. Ещё один называемый вариант — площадь 1905 года, где находится памятник Ленину. Правда, велика вероятность, что строительство там собора может привести к демонтажу памятника Ленину. А это вряд ли будет способствовать согласию и может повлечь протесты уже левых сил.

Отметим, что на обеих этих площадях раньше стояли храмы. На площади Труда — Святой Екатерины, а на 1905 года — Богоявленский. Они были разрушены большевиками. И пока попытки восстановить один из них — Святой Екатерины — на историческом месте наталкиваются на активные протесты. О восстановлении Богоявленского собора речи пока даже не идёт.

Среди вариантов некоторые граждане предлагают епархии строить храм совсем уж на отшибе, на самых окраинах города. Впрочем, их мнение поддерживают не все. Некоторые жители города отмечают. что главный собор не может размещаться где-то в другом месте, кроме центральной части.

Проблема в том, что центр города сильно застроен и найти в его пределах площадку, которая бы устроила все стороны, будет весьма тяжело. Представители епархии пока настаивают на сквере возле Театра драмы. А тем временем до 2023 года, когда будет отмечаться 300-летие Екатеринбурга, остаётся совсем ничего. Именно к этой дате планируется построить храм Святой Екатерины, он, по замыслу инициаторов строительства, станет подарком городу. И если строительство не начнётся в ближайшее время, сдать объект к юбилею города просто не успеют.