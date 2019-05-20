Абиджан, Кот-д’Ивуар, 20 мая, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл в Абиджан 19 мая, чтобы обсудить сотрудничество между Францией и Кот-д'Ивуаром, главным образом, в области борьбы с терроризмом и иммиграцией, сообщает Le Figaro.

abdallahh Абиджан, Кот-д'Ивуар

«Риск терроризма существует повсеместно. Он ударил по Франции и Кот-д'Ивуару», — заявил министр, подчеркнув «сотрудничество в сфере разведки» в конце переговоров с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттара.

Кристоф Кастанер также выразил готовность Франции бороться с нелегальной миграцией, отметив, что «слишком много жителей Кот-д'Ивуара, которые приезжают во Францию без права и звания».

Напомним, Кот-д'Ивуар подвергся нападению джихадистов в марте 2016 года в приморском городе Гран-Бассам, недалеко от Абиджана, где нападавшие открыли огонь на пляже, в результате чего погибли 19 человек. Несколько других атак были сорваны благодаря сотрудничеству спецслужб Франции, Кот — д'Ивуара, Мали и Буркина-Фасо.