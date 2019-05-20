Благовещенск, 20 мая, 2019, 07:02 — ИА Регнум. В Приамурье счёт лесных пожаров и палов сухой растительности резко снизился, МЧС связывает это с погодными условиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

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«За прошедшие сутки пожарные расчёты четыре раза выезжали на тушение палов сухой растительности. По одному палу ликвидировали в Благовещенском, Ивановском, Бурейском районах и городе Тында. В тушении палов было задействовано 24 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области, пять единиц техники», — рассказали в областном МЧС.

Собеседник отметил, что резкое уменьшение числа пожаров связано с погодными условиями, проявляющимися в виде ливневых дождей, а так же и завершением пожароопасного периода с началом роста травы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Приамурье лидировало в России по числу и площади лесных пожаров, на борьбу с которыми было задействовано несколько сотен человек личного состава, десятки единиц специальной техники и авиация. В регионе объявлялись высшие степени пожарной опасности.