Москва, 20 мая, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Росгвардия 17 июня 2019 года в рамках государственной закупки для нужд подразделений двух регионов планирует закупить партию аэрозольных средств для государственных военизированных организаций «Страж-П 100», «Страж-П 650» и «Страж-П 2700», которые содержат слезоточивое вещество. Общая партия закупки — 4,5 тысячи единиц, их планируется отправить в протестующий Екатеринбург и Балашиху. Оплата спецсредств будет произведена из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ντουντούκα Слезоточивый газ

Аэрозольные распылители для государственных военизированных организаций «Страж-П 100» в количестве три тысячи единиц, «Страж-П 650» в количестве 1 тыс. единиц и 500 единиц «Страж-П 2700» закупят для поставки в войсковую часть в Екатеринбурге и Балашихе. Начальная цена контракта — 6 923 790 рублей, поставить товар должны до 1 августа 2019 года.

Известно, что данные распылители производит предприятие из Удмуртии — ЗАО «Техкрим», которое, по данным с официального сайта, входит в число ведущих производителей газовых баллончиков для самообороны и является единственным производителем аэрозольных распылителей. В составе всех заявленных к закупу спецсредств имеются слезоточивые вещества (ирританты) — OC олеорезин капсикум (экстракт натурального жгучего перца). Дальность применения данных аэрозолей составляет до трёх метров.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается противостояние жителей, выступающих против строительства храма в сквере храма Святой Екатерины. Горожане не согласны с тем, что вопрос размещения религиозного сооружения не выносился на общественное обсуждение. На акции, прошедшей 15 мая, было задержано около 70 человек. На сегодня принято решение провести опрос о месте строительства нового храма.

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В Подмосковье также на сегодня выросла протестная активность. В начале мая у здания Минприроды РФ одиночные пикеты провели противники строительства автотрассы через территорию нацпарка «Лосиного Острова».

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