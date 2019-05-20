Южно-Сахалинск, 20 мая, 2019, 06:21 — ИА Регнум. В Сахалинской области изменится время и режим работы медицинских учреждений. Поликлиники будут работать в две смены, а стоматология в три. Такое поручение дал врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко. Изменения в режиме работы лечебных учреждений, по замыслу региональных властей, необходимы для удобства работающего населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

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Решение было принято по итогам поездки врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко и нового и.о. главы минздрава региона Владимира Ющука в Ново-Александровск. Там местные жители пожаловались на то, что не могут попасть на приём к врачу.

«Эти сложности с организацией лечебного процесса необходимо решать немедленно. Во всех районах я посещаю лечебные учреждения, нередко после 17 часов там нет пациентов. При этом огромное количество людей говорит мне, что не могут получить консультацию специалистов. Поэтому принято решение, что сахалинские поликлиники будут работать до 20 часов, то есть фактически в две смены», — сказал Валерий Лимаренко.

В Южно-Сахалинске жители пожаловались на то, что нет возможности получить талон в областную стоматологию.

«Мы этим вопросом сегодня озадачены. Вопрос стоит о том, что будет открыта третья смена работы стоматологической клиники», — заверил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Ющук.

На Сахалине, по словам Валерия Лимаренко, начата активная работа по подбору медицинского персонала. Новый руководитель области планирует в ближайшие два года привезти в островной регион 500 лучших медиков со всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни сахалинцев и курильчан в 2018 году умерли, не дожив до пенсии. В списках умерших за минувший год 1748 граждан трудоспособного возраста. При этом трудоспособные мужчины умирают в 3,9 раза чаще, чем женщины в допенсионном возрасте.