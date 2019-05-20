Лондон, 20 мая, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) оказалась в больнице из-за потери зрения. Об этом сообщает The Sun.

Phil Fieldman Мелани Браун (Мел Би)

Отмечается, что левый глаз певицы перестал видеть еще 20 лет назад, после лазерной операции. Теперь у Мелани возникли проблемы с правым глазом.

Собеседник издания рассказал, что состояние 43-летней Мелани Браун сильно ухудшилось, она кричала, что полностью ослепла. Другие участницы группы и менеджеры очень за нее переживали.

Браун поместили в глазную клинику в Лондоне, где ей смогли вернуть зрение. Причина временной слепоты неизвестна. В настоящее время коллектив готовится к крупному турне.

Напомним, группа Spice Girls существовала с 1994 по 2001 год, после чего девушки стали выступать по отдельности. Время от времени коллектив выступает в прежнем составе.

Читайте также: Экс-солистка группы Spice Girls пострадала в результате несчастного случая