Казань, 20 мая, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Самый большой доход по итогам января-декабря 2018 года получила супруга одного из заместителей главы Следственного управления СК РФ по Татарии — Руслана Залялиева. Он превысил не только вклад супруга в семейный бюджет, но и его коллег вместе взятых — более 31,39 млн рублей против 8,73 млн рублей, что заработали три представителя руководства ведомства за год. Обезглавленное с февраля 2019 года управление отчиталось о доходах в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Читайте также: Путин уволил замглавы МВД и главного следователя Татарии

Напомним, в начале февраля 2019 года указом Владимира Путина был отправлен в отставку и. о главы следственного управления СКР по республике генерал-лейтенант Павел Николаев, у которого ещё в октябре 2018 года истёк максимальный срок нахождения в должности. Николаева оставили на посту в статусе и. о, но позднее отставка была одобрена. На сегодня обязанности заместителя выполняет первый замглавы ведомства — генерал-майор юстиции Марат Зарипов.

По итогам 2018 года Зарипов задекларировал доход 2 848 415,53 рубля против 2 200 033,01 рубля годом ранее. Примечательно: в 2017 году доход имел даже несовершеннолетний ребёнок генерал-майора, задекларировавший 5,5 млн рублей. Доход супруги, как и годом ранее, был скромным — 564 383,81 рубля. При этом автопарк второй половины Зарипова представлен автомобилем Volkswagen. Генерал владеет жилым помещением площадью 8,6 кв. м, квартирой в 94,7 кв.м. Также в собственности одного из его детей квартира площадью 91,6 кв.м.

Из заместителей главы больше всех по итогам 2018 года был доход у полковника Ильяса Масаллимова — 3 458 809,39 рубля, отдавшего предпочтение автомобилю Lexus. Доход его супруги был скромным — 261 246,39 рубля.

Отличилась по доходам, как и в 2017 году, супруга Руслана Залялиева, задекларировавшая 31 399 777,52 рубля дохода против 2 424 709,18 рубля дохода самого полковника. Годом ранее доход супруги Залялиева составлял 31 748 287,67 рубля. Ни о каких сделках в декларации данных не фигурирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доход главы Татарии Рустама Минниханова за 2018 год был 8,549 млн рублей, а доход его супруги — 154,9 млн рублей.

Читайте также: Доходы жены Минниханова в 18 раз выше, чем у самого главы Татарии