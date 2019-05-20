Москва, 20 мая, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Комик Владимир Зеленский не нужен президенту США Дональду Трампу на должности президента Украины в преддверии президентских выборов в США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Кургиняна, в настоящее время сбывается всё то, о чем говорилось еще до победы комика Владимира Зеленского на украинских президентских выборах — ему с одной стороны мешают официально занять свою должность, а с другой с стороны — он ничего не может поделать, поскольку у него нет реальной команды, на которую можно было бы опереться. Поэтому это либо будет олигарх Игорь Коломойский, либо никого.

«Наконец, по косвенным признакам говорили: «Дорогие друзья, этот Зеленский что-то там попахивает Демпартией США: комик, Голливуд, руками машет, говорит быстро, с коррупцией борется»… Теперь оказывается, что [бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда ТрампаРудольф] Джулиани рассказывает, что это так… что Трампу этот Зеленский не нужен, что там находятся люди, которые работают прямо против Трампа. Это когда вообще в истории было, чтобы вот так перед выборами президента на таком уровне начался такой мужской разговор», — заявил Кургиян.

По его словам, внутривидовая борьба (в данном случае — борьба республиканцев и демократов в США) всегда сильнее межвидовой, и в преддверии президентских выборов в США 2020 года, наступает горячее время. И Джулиани прямым текстом говорит, что Зеленский — это не то, что нужно республиканцам, и, видимо, то, что нужно демократам.

Напомним, что 18 мая Рудольф Джулиани на свое страничке в социальной сети Twitter заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский окружил себя врагами президента Трампа, а олигарх Игорь Коломойский должен быть привлечен к ответсвенности.

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