Нижний Новгород, 20 мая, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску ООО «Дженерал Медикал Системс», пытавшегося обжаловать решение УФАС по области, признавшего компанию участником картельного сговора при поставке медоборудования. Причиной прекращения дела стал отзыв иска самим истцом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, две компании из Нижегородской области в январе 2019 года были признаны участниками картельного сговора при закупках медицинского оборудования и расходных материалов для 19 учреждений здравоохранения региона. Один из фигурантов — ООО «Дженерал Медикал Системс», учреждённое в ноябре 2009 года, чьим единственным владельцем и директором является Анна Шашкова, попыталось обжаловать решение и предписание антимонопольного ведомства. В рамках слушаний выяснилось, что с марта 2019 года компания находится в процессе ликвидации. Интересный факт: Шашкова также с марта 2019 года вышла из состава собственников компании «Инлаб-Чебоксары», работающей в сфере оказания медуслуг. Покинул ряды собственников после начала антимонопольного скандала и второй совладелец — Павел Харитонов, владеющий нижегородским ООО «Медстарком», что имеет тот же вид деятельности, что и ООО «Дженерал Медикал Системс». Единственным собственником чебоксарской компании стала Ирина Пологова.

Возвращаясь к истории о картельном сговоре и ООО «Дженерал Медикал Системс» отметим, к компании имеется не до конца рассмотренный иск о банкротстве. Из-за недочётов притязания физлица до 28 мая 2019 года оставлены без движения.

Тем временем компания «Дженерал Медикал Системс» отозвала свой иск к УФАС по Нижегородской области, которым пыталась признать «незаконным решения Управления ФАС по Нижегородской области по делу о нарушении антимонопольного законодательства от 30.01.2019 года №1552-ФАС52−02/18 и предписания Управления ФАС по Нижегородской области по делу о нарушении антимонопольного законодательства №1552-ФАС52−02/18 от 30.01.2019 года». О причинах отказа от обжалования не сообщается.

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