Вена, 20 мая, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Видеозапись с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и предполагаемой российской гражданкой не является поводом для расследования. О соответствующем заявлении верховной прокуратуры Австрии сообщает радиостанция Oesterreich 1.

Gregor Tatschl Хайнц-Кристиан Штрахе

В письменном заявлении ведомства говорится, что запись не содержит конкретных доказательств наличия преступления.

Прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции поручено изучить полную версию видео, фрагменты которого ранее попали в немецкие СМИ. Однако полную запись немецкие издания предоставить отказываются, объясняя это политикой редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, Штрахе собрался в отставку после публикации записи, в которой он якобы обсуждает с гражданкой России возможные сделки. В обмен на помощь Австрийской партии свободы женщина, предположительно, получила бы доступ к государственным контрактам.

Читайте также: Вице-канцлер Австрии собрался в отставку из-за разговора с гражданкой РФ