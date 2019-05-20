Лондон, 20 мая, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Около половины бортпроводниц страдают от грубости пассажиров, а почти 40% — подвергаются физическому насилию во время полета. Таковы итоги опроса, проведенного британской страховой компанией, сообщает Daily Mail.

На борту самолета

Компания опросила сто стюардесс и более 2 тыс. пассажиров, интересуясь проблемой грубого отношения к членам экипажа. Оказалось, что в минувшем году 46% стюардесс пострадали от словесных оскорблений.

Бортпроводницы также признались, что некоторые пассажиры употребляют так много спиртного, что не в состоянии покинуть самолет самостоятельно. О злоупотреблениях пассажиров алкоголем рассказали 68% опрошенных стюардесс, при этом 38% заявили о физическом насилии и 7% — о сексуальном насилии.

Итоги опроса шокировали одного из авторов исследования Тома Бишопа. Он заявил, что поражен хамским отношением, которое вынуждены терпеть бортпроводники.