Киев, 20 мая, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Указ об отставке Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подписал действующий украинский президент Пётр Порошенко. Документ опубликован на сайте главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Освободить Турчинова Александра Валентиновича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Кадровое решение Порошенко принял 19 мая, в последний день руководства страной. Избранный президент Владимир Зеленский официально вступит в должность 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке Турчинова стало известно 17 мая. Он заявил о сложении полномочий в связи с уходом Порошенко и выразил готовность продолжить службу в любом украинском военном подразделении. Турчинов возглавлял СНБО с декабря 2014 года.

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