Москва, 20 мая, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы может стать первым шагом к отмене санкций против РФ. Этим обеспокоены сторонники санкций, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Adrian Grycuk Зал заседаний ПАСЕ

Возвращения России в ПАСЕ противники Москвы боятся, как огня — это может стать точкой перелома, первым шагом на пути к отмене санкций со стороны ЕС. Такое развитие событий вполне возможно, так как для ряда стран Евросоюза антироссийские ограничения обернулись большими убытками, пояснил сенатор.

Именно в этом заключается политическая интрига, связанная с восстановление прав российской делегации:

«если их восстановят, то может обрушиться монолитный фронт сторонников санкций в Европе», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Комитет министров Совета Европы принял декларацию о восстановлении прав российской делегации в ПАСЕ. После 20 мая на заседании бюро ассамблеи будет обсуждаться соответствующий вопрос, заявила председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 19 мая высказалась против восстановления прав российской делегации.

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