Киев, 20 мая, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Пьяный дебош устроила пассажирка авиарейса Барселона — Киев. Женщина попыталась подраться с другими пассажирами и членами экипажа, говорится в сообщении очевидца в соцсети Facebook.

В самолёте

По словам пользователя Александры Е., женщина, вопреки запрету, во время полета выпила купленную в duty free бутылку виски. Через некоторое время она решила, что в самолете не должны находиться иностранные граждане, и устроила скандал.

«Потому что они — иностранцы», — цитирует очевидца телеканал «Звезда».

Агрессивную женщину смогли утихомирить и после приземления передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Мурманске отправлявшийся в Москву лайнер задержали из-за нетрезвого пассажира. Перед взлетом мужчина принялся размахивать телефоном, угрожая «бомбой». Нарушителя задержали, а самолет отправили в рейс после повторного досмотра.

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